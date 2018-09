Minister Hoekstra is 'glashelder' in intensief gesprek over ING-affaire

Tesla betaalt rekening van failliet Lucius in Schijndel aan Belasting­dienst

16:25 SCHIJNDEL/TILBURG - De openstaande rekening van Tesla Motors Netherlands bij het inmiddels failliet verklaarde Lucius Autotransport in Schijndel is betaald aan de Belastingdienst. Dat stelt een woordvoerder van Tesla in een reactie op eerdere berichtgeving.