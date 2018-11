Mitsubishi moet Koreaanse dwangarbeiders compenseren

Update Uni­lever-top­man Paul Polman treedt terug

8:57 Paul Polman treedt eind december na tien jaar terug als topman van Unilever. Hij wordt per 1 januari in die functie bij de levensmiddelen- en wasmiddelgigant opgevolgd door de Schot Alan Jope, die al sinds 1985 bij het bedrijf werkt en in het geruchtencircuit al werd genoemd als opvolger.