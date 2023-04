MKB leent steeds vaker geld buiten de bank om

Dat blijkt uit een rapport van de Stichting MKB Financiering (SMF), een organisatie die mkb-bedrijven adviseert over financiering. Afgelopen jaar werd er voor bijna 4 miljard euro geleend via alternatieve financiers, onder andere via leasemaatschappijen, crowdfunding en vastgoedfinanciers.

De groei zit vooral bij de kredieten onder 1 miljoen euro. Afgelopen jaar namen 55.000 mkb-ondernemers een krediet op via een alternatieve financier, een kwart meer dan in 2021. Inmiddels zijn die kredieten goed voor 11 procent van de in totaal verstrekte kredieten. Een jaar eerder was dat nog 9 procent.

Reden is eenvoudig

,,Banken richten zich meer op grote kredieten, boven de miljoen euro’’, ziet SMF-voorzitter Ronald Kleverlaan. De reden is eenvoudig. Kleine kredieten leveren de bank nauwelijks iets op. Die trend is al jaren aan de gang.

Quote Banken richten zich meer op grote kredieten, boven de miljoen euro Ronald Kleverlaan, SMF-voorzitter

Voor mkb-ondernemers is het dus goed dat er meer alternatieve financiering beschikbaar komt. Maar die financiering heeft wel een prijs. De rente op leningen van alternatieve financiers ligt hoger dan de rente die banken in rekening brengen.

Goedkoop spaargeld

,,Banken kunnen goedkoop lenen bij de Europese Centrale Bank en hebben goedkoop spaargeld dat ze uit kunnen lenen’’, ziet Kleverlaan. ,,Maar alternatieve financiers moeten het geld zelf lenen op de kapitaalmarkt en dat is duurder.’’ Bovendien vissen banken de krenten uit de pap. Ze financieren het liefst financieel gezonde bedrijven.

Leasen blijft de meest gebruikte vorm van financiering. Maar het aandeel in het totaal aan kredietverstrekking daalde. Crowdfunding is juist sterk in opmars. Ook vastgoedfinanciering en factoring nemen in populariteit toe.

Alternatieve financiering

SMF ziet dat steeds meer ondernemers de weg weten te vinden naar alternatieve financiering. Dat is belangrijk, omdat nog steeds veel adviseurs een mkb-ondernemer adviseren een bankkrediet op te nemen.

Maar de behoefte aan alternatieve financiering is juist groeiend, omdat banken zich vooral op grote kredieten met minder risico’s richten. Via het platform Passend Financieren wil SMF ondernemers de weg wijzen naar betrouwbare alternatieve financiers.