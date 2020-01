MKB-voorman over arbeidsmarktplan: ‘Hiermee gaan we geen banen creëren’

Als het aan de commissie-Borstlap ligt moet onze arbeidsmarkt radicaal ‘om', om onze welvaart op peil te houden. In de kern komt het erop neer: de vaste baan moet weer de norm worden. Is dat tegen het zere been van de werkgevers?

Nee, dat is niet tegen het zere been. We zijn niet tegen vast. Een groot aantal werkenden is in vaste dienst. We zeggen alleen: niet alles of iedereen kan in vaste dienst. We hebben flexibele inzet nodig. Bijvoorbeeld in tijden dat een bedrijf groeit of krimpt. Of bij ziekte. Wat de commissie zegt ‘alle werkenden zijn werknemer, tenzij...’, dat werkt gewoon niet.