Modeltreintjes niet aan te slepen: ‘Soms moet ik mensen tegen zichzelf in bescherming nemen’

Helemaal in de ban van stenen: ‘Het is een hobby die het kind in jezelf wakker schudt’

13 maart SINT-MICHIELSGESTEL/LIEMPDE - Platte stenen verzamelen, er een leuke tekening op zetten en ze voor de gelukkige vinder verspreiden in de buitenlucht. Een simpel concept, dat op dit moment overal in Nederland een hype aan het worden is. Het doel is even simpel als waardevol: een beetje vrolijkheid doorgeven.