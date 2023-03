Mogelijke doorstart voor Scotch & Soda: verschillende gegadigden voor ‘internationaal’ merk

Scotch & Soda klinkt internationaal en dat is het ook. Op dit moment ligt het merk in 232 eigen winkels - 32 zaken in Nederland - en heeft het 7000 zogeheten shop-in-shops. Ook in wereldsteden als Londen, Parijs én New York is het aanwezig. En beroemdheden als Heidi Klum, Jennifer Lopez en Justin Timberlake dragen de kleding.

Toch begon het avontuur ooit in Nederland, in Amsterdam in 1985 met een herenkledingwinkel. Later kwamen er dames- en kinderkleding bij. Vanaf het begin viel het merk al op door frisse kleuren, eigentijdse designs en stoere kleding, zegt retaildeskundige Paul Moers. ,,Het is altijd een succesformule geweest. Een authentiek en fris merk, met een duidelijke doelgroep.”

Moers is dan ook ‘heel verrast’ dat de Nederlandse tak van de winkelketen deze week failliet is verklaard. De buitenlandse activiteiten vallen buiten het faillissement. ,,Dit faillissement komt als een grote verrassing. Zeker omdat het zo’n gevestigd merk is. Als dit bedrijf failliet gaat, wat zegt dat dan over veel andere kledingwinkels”, vraagt hij zich af.

Gestruikeld over buitenlands avonturen

Het lijkt erop dat Scotch & Soda is gestruikeld over zijn buitenlandse avonturen. Zo spreekt de aangestelde curator Jasper Berkenbosch van ‘een ongelukkig getimede internationale expansie van het bedrijf’. Scotch & Soda groeide vooral de laatste jaren hard, net voordat de coronacrisis begon. Sun Capital, de durfinvesteerder die in 2011 de zaak overnam van de Nederlandse ondernemer Laurent Hompes, pompte heel wat geld in de buitenlandse uitbreidingen.

Lockdowns

Maar toen brak corona uit. Door coronarestricties bleven gloednieuwe winkels dicht of trokken ze nauwelijks klandizie. Daar bovenop kreeg de kledingketen vorig jaar te maken met flink gestegen energieprijzen, die de kosten opdreven. Die combinatie zorgde uiteindelijk voor zulke grote verliezen dat Scotch & Soda niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. Daarmee werd een bankroet onvermijdelijk, aldus de curator.

Voorlopig blijven de 32 winkels in Nederland gewoon open en blijven de ongeveer 800 medewerkers in Nederland aan het werk. In de tussentijd onderzoekt de curator of er een doorstart gemaakt kan worden. Hij zoekt naar een bedrijf dat niet alleen de Nederlandse filialen wil overnemen, maar dat ook verder wil met de winkels over de grens.

Hoop op goede afloop

Die buitenlandse winkels kunnen niet zonder de failliete Nederlandse tak, aldus de curator. Er hebben zich al meerdere geïnteresseerde partijen gemeld voor een doorstart en hij hoopt op een goede afloop. ,,Ik verwacht het ook, maar het is nog geen gegeven.”

Moers vermoedt dat meer winkelketens het de komende tijd moeilijk gaan krijgen. ,,Het is schokkend dat zo’n bedrijf als Scotch & Soda het niet heeft gehaald. Dit kan weleens een teken aan de wand zijn.”

Of meer winkels in de gevarenzone verkeren, is lastig te zeggen. Volgens sectoranalist Ward van der Stee van ABN Amro moeten kledingwinkels rekening houden met een lastige periode. ,,We zien al vijf maanden op rij de bestedingen in fysieke en online kledingwinkels dalen. De laatste maanden zelfs met 13 procent. Je ziet daarnaast dat veel winkels last hebben van stijgende kosten en wat soms ook speelt, zoals bij Scotch & Soda, dat investeringsfondsen geen geld meer willen bijleggen, ook omdat ze zelf moeite hebben om geld te lenen.”



