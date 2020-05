Mondkapjes straks in elke winkelstraat te koop

Wat de prijs zal zijn, wil de woordvoerster van Kruidvat ‘uit concurrentieoverweging’ nog niet kwijt. ,,We zijn Kruidvat dus je mag erop rekenen dat we ze zo aantrekkelijk mogelijk zullen prijzen.” Om te voorkomen dat mensen massaal gaan hamsteren, stelt Kruidvat een limiet in. Iedere klant mag maximaal één doosje van de niet-medische mondkapjes kopen. ,,We verwachten voldoende voorraad te hebben, maar we willen wel dat zoveel mogelijk mensen hiervan gebruik kunnen maken.” In één doosje zitten 20 wegwerpmondkapjes.



Ook bij Etos komen ze binnenkort in de winkels te liggen. ,,We mikken op zaterdag aanstaande in de winkel”, aldus een woordvoerster. Ook bij die drogisterijketen wordt een maximum ingesteld. Klanten mogen maximaal drie pakjes per keer kopen.