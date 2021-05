Morgen wél naar Efteling en Basic-Fit, maar niet naar Pathé: 'We houden ons hart vast’

Het is onacceptabel als Nederlandse bioscopen nog drie weken de deuren gesloten moeten houden. Het water staat de ondernemers aan de lippen, zegt Gulian Nolthenius, directeur van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). Nolthenius vindt het vreemd dat attractieparken en sportscholen morgen weer bezoekers mogen ontvangen, maar bioscopen en filmtheaters niet. ,,Er is vorig jaar, toen wij nog open waren, geen enkele brandhaard van besmettingen ontstaan.”

Alle 260 bioscopen en filmtheaters in Nederland zijn inmiddels zes maanden gesloten. Volgens stap drie van het openingsplan zouden culturele instellingen vanaf 9 juni weer open mogen. Op 1 juni wordt duidelijk of deze stap kan worden gezet. Dat is echt veel te laat, vindt Nolthenius. ,,De bioscopenbranche staat er financieel niet goed voor. Het vet is van de botten. Natuurlijk worden we geholpen door de steunpakketten, maar die zijn niet toereikend. We leveren iedere maand enorm in.”

Dat laatste blijkt volgens Nolthenius uit de financiële cijfers. De Nederlandse bioscopen sloten het jaar 2020 af met ruim 300 miljoen minder omzet in vergelijking met het jaar ervoor. Zeker een kwart van de medewerkers verloor hun tijdelijke of vaste baan. ,,Dan begrijp je wel dat we ons hart vasthouden voor 2021", verzucht Nolthenius.

De koepel pleit voor een spoedige heropening van de bioscopen. ,,Wij willen gewoon zo snel mogelijk open, dus per 1 juni. Omdat het kan, maar ook omdat het moet. Iedere week gesloten moeten zijn is er simpelweg één te veel. De circa 4500 werknemers in onze branche willen graag weer aan de slag en staan te popelen om bezoekers een leuk uitje te bezorgen.”

Testwet

Door de testwet zou het kunnen dat bezoekers straks alleen naar binnen mogen, als ze een negatieve coronatest kunnen overleggen. Bioscopen vinden die maatregel onnodig en drempelverhogend. ,,Vragen om testbewijzen geeft gedoe aan de kassa, bovendien zullen bezoekers behoorlijke afstanden moeten afleggen om zich te laten te testen. Al met al werkt dit drempelverhogend en zal dit ertoe leiden dat we minder bezoekers ontvangen.”

Het kabinet moet daarom een streep halen door het testbeleid, vindt Nolthenius. ,,Een vervelend bijeffect van de testbewijzen is dat we controles zullen moeten houden aan de kassa. De overheid heeft zijn mond wel vol over handhaving, maar wat te doen aan de kassa van bioscopen of filmtheaters als bezoekers boos worden en niet accepteren dat ze niet worden toegelaten zonder geldig testbewijs?”

‘Te gek voor woorden’

De bioscopenkoepel wacht verder af hoe de tijdelijke wet er uit gaat zien. De maatregel moet nog via ministeriële regelingen uitgewerkt worden en daarna moeten ook de Tweede en Eerste Kamer zich er nog over buigen. Vervolgens zal via de regelingen duidelijk moeten worden hoeveel bezoekers bioscopen straks mogen ontvangen. ,,Het openingsplan van de overheid gaat ervan uit dat je bezoekers mag ontvangen zonder testbewijzen, maar dat zijn er dan wel heel weinig”, constateert de koepel.

In stap 3 van het openingsplan gaat het om 30 bezoekers per zaal; in stap 4 dan 50 en in stap 5 mogen de bioscopen 100 bezoekers ontvangen. ,,Te gek voor woorden!”, zegt Nolthenius. ,,Hanteer gewoon de 1,5 meter bepaling en daaruit volgt vanzelf hoeveel bezoekers je mag ontvangen. Waarom kan dit in het buitenland wel nu meer en meer mensen zijn gevaccineerd en het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames minder wordt?”

Gunstige cijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen is de afgelopen zeven dagen met ongeveer een kwart afgenomen in vergelijking met een week eerder. Ook het reproductiegetal is flink gedaald: naar 0,89. De mogelijkheid bestaat dat het kabinet in het gunstigste geval eerder gaat versoepelen, liet coronaminister De Jonge deze week doorschemeren. ,,Maar denk niet dat het allemaal wel los zal lopen. Als we ons niet aan de regels houden, duurt de daling langer. We zijn nog niet van dit virus af. We zijn er echt nog niet.’’

Een woordvoerder van Pathé wil desgevraagd geen reactie geven op de voortdurende sluiting van de bioscopen. ,,We wachten de volgende persconferentie af”, klinkt het.

Kopstukken cultuursector lopen te hoop tegen testwet Tientallen kopstukken uit de kunst- en cultuursector zijn bezorgd over de gevolgen van de tijdelijke testwet voor musea, theaters, concertzalen en bioscopen. Ze vrezen dat mensen niet gaan komen door de testplicht en dat kunnen de instellingen er niet meer bij hebben. Dat blijkt uit een brief die maandag 10 mei in NRC stond, ondertekend door onder anderen directeur van het Holland Festival Emily Ansenk, directeur van het Groninger Museum Andreas Blühm, regisseur en acteur Hans Croiset, directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits, schrijver Arnon Grunberg en directeur van het Internationaal Theater Amsterdam Ivo van Hove. Ze hopen dat de Tweede Kamer de testwet verwerpt of minstens aanpast, staat in de brief. ,,Bezoek aan culturele instellingen als musea en theaters mag als deze wet te ver wordt doorgevoerd alleen als de bezoeker kan bewijzen zojuist getest te zijn. Deze drempel blijkt voor het publiek te groot te zijn. Dat hebben de zogenaamde pilottests de afgelopen tijd bewezen”, schrijven initiatiefnemers van de brief, directeur van cultureel centrum De Balie in Amsterdam Yoeri Albrecht en kunstenaar Tinkebell. Ze vinden ook fotograaf Erwin Olaf, acteur Gijs Scholten van Aschat, directeur van het Kunstmuseum Den Haag Benno Tempel, regisseur Eddy Terstall en directeur van het Holland Dance Festival Samuel Wuersten aan hun zijde. ,,Dit kan de culturele sector financieel niet meer aan. Dus zullen na invoering van de testwet extra financiële steunmaatregelen noodzakelijk blijven”, meent het gezelschap.

