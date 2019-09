‘Mr Porsche’ Ben Pon (82) overleden

Van 1965 tot en met 1988 was hij directeur bij Pon Porsche Import. Zijn leven stond in het teken van snelle auto’s én zijn liefde voor Porsche. Hij maakte in 1961 als autocoureur zijn debuut voor Porsche op de Nürburgring. In datzelfde jaar reed hij drie races in het GT kampioenschap en een jaar later maakte hij zijn debuut in de Formule 1 op Zandvoort. Het bleef bij één optreden van welgeteld vier rondjes in de koningsklasse van de autosport.

Hij was met zijn 82 jaar de oudste nog in leven zijnde Nederlandse Formule 1-coureur. De sportmentaliteit in hem was groot. Hij nam in 1972 nog deel aan de Olympische Spelen voor het onderdeel kleiduivenschieten. Als hij ergens zijn zinnen op had gezet, werd dat een groot succes. In 1988 nam hij afscheid van het familiebedrijf en begon hij een wijngaard in Californië. Hij bouwde de onderneming uit tot een vooraanstaand en wereldvermaard producent van topwijnen. Zijn levensmotto was: ‘alles kan altijd beter’.