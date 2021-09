Na Engeland vertrekt Hema ook uit Spanje

Egas Reparaz: ,,Het is natuurlijk jammer om tot de conclusie te moeten komen dat we in Spanje geen leidende marktpositie hebben kunnen opbouwen. Wij evalueren onze landenportfolio met als doel ons te kunnen concentreren op een beperkt aantal landen, waardoor groeikansen in de toekomst beter benut kunnen worden. Dat is voor Hema, de medewerkers en haar klanten op de lange termijn beter.” Hema heeft ook winkels in Duitsland, Verenigde Arabische Emiraten en Mexico. Eerder liet het bedrijf weten de toekomst van de Duitse filialen te bekijken. Daar is verder nog geen duidelijkheid over. Het bedrijf leed vorig jaar een verlies van 215 miljoen euro.