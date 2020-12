Na Hema gooien ook Action en Wibra deuren weer open

De ruim vierhonderd winkels van Action in Nederland openen vanmiddag weer hun deuren voor klanten, ondanks de lockdown. Branchegenoot Wibra wil op hetzelfde moment ook open. Vakbond FNV reageert bezorgd en ook in de Tweede Kamer is men kritisch. ‘Dit is precies het tegenovergestelde van de solidariteit die tijdens deze lockdown hard nodig is.’

De populaire keten Action verklaart ondanks de maandag afgekondigde lockdown open te mogen, omdat ongeveer 40 procent van de omzet behaald wordt met essentieel geachte artikelen, De Rijksoverheid hanteert de grens van 30 procent omzet uit bijvoorbeeld voedingsmiddelen, wc-papier en zeep voor het wel of niet moeten sluiten van winkels.



Alleen het deel met essentiële producten van winkels mag dan openblijven. Action, dat ook veel non-foodartikelen verkoopt, zal de overige producten uit het assortiment afschermen. Volgens een woordvoerster kunnen filialen artikelen uit deze categorie ook niet stiekem verkopen, omdat ze niet te scannen zijn in kassasystemen.



Ook Wibra wil de deuren weer openen, blijkt uit een intern bericht dat ANP heeft ingezien. Afdelingen met diervoeding, etenswaren, schoonmaakmiddelen mogen openblijven, de rest wordt afgeschermd. ,,Wij doen het voor het spreiden van bezoekers en denken hiermee supermarkten in de drukke periode voor de feestdagen te kunnen ontlasten”, aldus topman Bas Duijsens. Hij benadrukt: ,,Het gaat ons niet om omzet, maar om klantenspreiding en veilig winkelen.”



Xenos heeft vanaf woensdag zijn elf zogeheten ‘foodstores’ geopend. Dat zijn winkels waarvan het assortiment voor driekwart uit voedingsmiddelen bestaat. De keten verkoopt in zijn circa 150 filialen ook veel non-foodartikelen voor onder andere hobby’s, decoratie en koken. Xenos onderzoekt nog of ook andere vestigingen gedeeltelijk open zouden kunnen, meldt een woordvoerster.

Zorgen

Dat veel winkels ondanks de sterke toename van het aantal coronabesmettingen toch weer opengaan, leidt tot bezorgdheid bij vakbond FNV. Bestuurder Linda Vermeulen zegt veel berichten te krijgen van winkelmedewerkers die zich zorgen maken om de gezondheidssituatie.

FNV was ook voor de bekendmaking van de winkelsluitingen kritisch op de opstelling van grote ketens, die volgens de vakbond niet genoeg deden om werknemers voor coronabesmettingen te behoeden. ,,Maar winkelketens gaan nu gewoon door zoals ze al deden”, zegt Vermeulen. ,,De grootste zorg is het coronavirus. We zouden met z’n allen maatregelen nemen om het virus achter ons te laten.”

Hema

Eerder werd al bekend dat ook de Hema openblijft voor ‘essentiële producten’, zoals babyspullen, taart, worst en koffie. De kleding, woonspullen en cadeautjes kun je alleen nog online bestellen. ,,We zijn de grootste banketbakker van Nederland. Het zou gek zijn als we dicht zouden gaan”, aldus Hema-woordvoerder Frederike van Urk. ,,Er stonden 2000 bestelde taarten klaar om afgehaald te worden.”



Het wordt geen funshopping, waarschuwt Van Urk. ,,Het zal er ook niet gezellig uitzien in de winkels, met die afgezette delen. Het worden geen vrolijke winkels. Maar je kunt wel een taart meenemen om de boel thuis op te vrolijken.”

Kamer

Ook in de Tweede Kamer wordt kritisch gereageerd. ,,Action, Wibra, Makro open”, deelt Lodewijk Asscher op Twitter. ,,Basisscholen, kleine winkels dicht. Vindt het kabinet dit zelf eerlijk?” Hij wil vandaag nog opheldering van het kabinet.

Dat geldt ook voor GroenLinks-voorman Jesse Klaver. ,,De grote ketens (Wibra/Action/Hema) mogen van dit kabinet ‘gewoon’ open. De kleine winkelier is de dupe en blijft dicht. Dit is precies het tegenovergestelde van de solidariteit die tijdens deze lockdown hard nodig is.’’

,,Zo ziet kapitalisme in een coronacrisis er dus uit. Wat is dit oneerlijk’’, zegt Lilian Marijnissen (SP). ,,Onze scholen, theaters en kleine winkeliers moeten allemaal dicht, maar grote bedrijven kunnen hun gang gaan? Deze bedrijven kennen geen grenzen, kabinet stel ze!’’

Ook de coalitie is niet blij met de plannen. D66-Kamerlid Kees Verhoeven: ,,De Action moet dicht. We moeten dit samen doen. Deze crisis treft kwetsbare bedrijven toch al harder, hebben we bij horeca gezien.’’ Volgens Verhoeven bedenken ketens nu welke ‘essentiele’ dingen ze verkopen, om zo open te blijven, ,,Dat voelt niet goed. Het kabinet zal een scherpere scheiding aan moeten brengen.’’

