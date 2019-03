Nederland druk in de weer met belastingaangifte

In de eerste aangifteweek hebben al 2 miljoen Nederlanders hun aangifte inkomstenbelasting ingevuld. Dat zijn er 200.000 meer dan in dezelfde week vorig jaar. Een nieuw record, aldus de fiscus.

De Belastingdienst denkt te weten waarom mensen dit jaar al vroeg de aangifte doen: zodat ze voor 1 juli , dus nog voor de zomervakantie, weten of ze geld terugkrijgen (of moeten bijbetalen). Een andere verklaring, aldus de woordvoerder, is dat het vorige week in een deel van het land nog voorjaarsvakantie was en het weer niet bijster mooi was. Tot slot: het aangifte doen is de laatste jaren een stuk makkelijker geworden.

Het formulier is al grotendeels ingevuld, waardoor veel mensen het alleen nog hoeven na te lopen en eventueel aftrekposten moeten opvoeren, waarna ze het kunnen versturen. Onlangs gaf in een onderzoek bijna een op de drie Nederlanders aan liever de belastingaangifte te doen dan iets in het huishouden.