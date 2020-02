Nederland telt relatief weinig buitenlandse kenniswerkers

Het betreft hoogopgeleide personen die hier soms al jarenlang wonen, maar in een ander land zijn geboren. Nederland telde van 2016 tot en met 2018 gemiddeld 383.000 van deze internationale kenniswerkers. Dat is 4,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking.

In onder meer Zwitserland, Ierland, België en Duitsland gaat het relatief om meer mensen. Van de onderzochte Europese landen kende Luxemburg met 26 procent het grootste aandeel kenniswerkers van over de grens.

Overigens doen internationale kenniswerkers in Nederland vaak werk op hun opleidingsniveau. Dit is het geval bij twee derde van de mensen. Ze werkten bijvoorbeeld als technicus of als manager. Nederland komt daarmee achter de koplopers Luxemburg en Zwitserland, maar net voor de buurlanden België, Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Verder valt het op dat de internationale kenniswerkers in Nederland in Europees perspectief het meest (20 procent) als zelfstandige aan de slag zijn.