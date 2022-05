Nederland wil meedoen aan grote aandelenuitgifte Air France-KLM

Bij Kusters bewerken ze metaal in een cleanroom; ‘zelfs het vet van je vinger is onaccepta­bel’

OSS - Tientallen miljoenen is er geïnvesteerd. Kusters Precision Parts beschikt in Oss over een hypermoderne fabriek om de meest ingewikkelde en verfijnde producten te produceren. Vrijdag wordt de fabriek feestelijk geopend, zaterdag is er een open dag.

13 mei