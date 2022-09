‘Nederlands’ kantoor Amazon roept weerstand op in Berlijnse wijk: ‘Zij betalen minder belasting dan wij’

PostNL wil duizenden pakketbe­zor­gers extra zelf in dienst nemen: ‘We luisteren naar de kritiek’

PostNL wil de komende jaren duizenden pakketbezorgers extra zelf in dienst nemen. Na forse kritiek op de werksituatie van bezorgers die via onderaannemers werken, heeft het bedrijf nu als doel dat op termijn minimaal de helft van alle pakketten in Nederland wordt bezorgd door bezorgers die in dienst zijn bij PostNL.

25 augustus