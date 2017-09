Nederlandse bedrijven profiteren van succes nieuwe iPhone

Ook andere Eindhovense bedrijven spinnen garen bij het succes van Apple. Leverancier van draadloze opladers Zens bijvoorbeeld ziet een enorme doorbraak van zijn apparaten. Volgens Erik Plasmans, een van de twee topmannen van het bedrijf, is de vraag gigantisch. „We hebben onze apparaten op de elektronicabeurs IFA in Berlijn gepresenteerd en daar al heel veel respons gekregen. Van telefoonbedrijven zoals KPN bijvoorbeeld, die bij de iPhone graag ook opladers willen leveren. We hebben daar gemerkt dat we als kleine speler inmiddels wel een heel bekende naam hebben. In de afgelopen weken hebben we net zoveel bestellingen binnen gekregen als in het hele eerste kwartaal van dit jaar.''



NXP wil met zijn gereedschapsset ervoor zorgen dat ontwikkelaars van software voor iPhones en andere telefoons hun creativiteit kunnen gebruiken. Met apparaten en software kunnen ze in diverse markten aan de gang. NXP denkt hierbij aan consumenten elektronica, slimme voorzieningen in huis, voedsel en drank, mode, cosmetica, medicijnen, computerspellen, speelgoed en dergelijke.