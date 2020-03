Nederlandse industrie laat opleving zien, China en Italië stevig onderuit

De bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie zijn in februari verbeterd ten opzichte van een maand eerder. In China en Italië liep de bedrijvigheid als gevolg van de uitbraak van het coronavirus hard terug, zo valt op te maken uit de inkoopmanagersindex uit verschillende landen.

De inkoopmanagersindex van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi), wat een belangrijke graadmeter is voor de bedrijvigheid in de industrie, kwam vorige maand uit op 52,9. Het gaat hier om de hoogste stand in ruim een jaar tijd. In januari noteerde de graadmeter nog 49,9. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

De opleving laat zich vooral verklaren door een hoger productiecijfer en een stijging van het aantal nieuwe orders. Dat is de grootste stijging sinds augustus. Verder nam het aantal werknemers in de Nederlandse industrie toe en werd er meer aandacht besteed aan verkopen. Voor een inkoopmanagersindex worden inkopers bij ondernemingen gevraagd naar hoe het gaat. Zij laten in het onderzoek bijvoorbeeld weten of de onderneming krimp of groei verwacht.

Coronavirus

Hoogleraar Bart Vos van Maastricht University tekent bij de positieve cijfers aan dat de volledige gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus nog niet te zien zijn. De gegevens werden tot 20 februari verzameld en daarna breidde de ziekte zich pas snel uit buiten China. De uitbraak toont volgens hem de onderlinge afhankelijkheid in wereldwijde leveringsketens.

Vos: ,,Het goede nieuws is dat bij eerdere crises is gebleken dat er voldoende veerkracht in die ketens aanwezig is om te herstellen van deze uitbraak. Dat zal echter wel minimaal enkele maanden vergen.”

Impact

De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie liet over februari een fikse daling zien. De stand ging van 50 in januari naar 35,7. Dit is een absoluut laagterecord voor de op één na grootste economie ter wereld. Ter illustratie: ten tijde van de crisis in 2008 was de laagste stand 38,8. Ook de bedrijvigheid in de Italiaanse industrie liep vorige maand flink terug in vergelijking met een maand eerder.