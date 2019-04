Nederlandse mobiele netwerken beste en snelste van de wereld

Inspecteurs van P3 reisden tussen medio februari en begin maart kriskras door Nederland, uitgerust met enkele Samsung Galaxy's S9. In die periode testten ze de bel- en internetkwaliteit in de auto, trein en te voet. Met de auto werden 21 steden en 31 kleinere plaatsen aangedaan, in totaal legden inspecteurs bijna 6500 km af. Overal telefoneerden ze, werden webpagina’s geopend, bestanden gëup- en download en YouTube-video’s afgespeeld.



Alle drie providers krijgen het predikaat ‘uitmuntend’ van het in Aken gevestigde P3. Van de duizend toe te kennen punten, behaalt T-Mobile er liefst 977. De provider wint de provider voor de vierde keer op rij en met de hoogste score ooit toegekend door P3. KPN en Vodafone scoren met 961 en 959 punten nauwelijks lager. Hun prestaties zijn vrijwel identiek, constateert P3. Waar Vodafone het iets beter doet bij mobiel surfen en tijdens wandelingen, is KPN beter in bellen.

‘Beste landenresultaat ooit’

De jaarlijkse test van P3, uitgevoerd samen met Connect magazine, geldt als toonaangevend in de branche. Het Duitse bureau doet de test inmiddels in 80 landen. P3-topman Hakan Ekmen spreekt van ‘verbazingwekkende resultaten’ van de Nederlandse providers. ,,T-Mobile's score is zelfs de hoogste die we ooit gemeten hebben in de wereld.” Hij feliciteert het Nederlandse publiek. ,,In alle gevallen hebben ze de keuze uit excellente providers.” KPN, T-Mobile en Vodafone krijgen eveneens felicitaties. ,,Zij behalen gemiddeld het beste landenresultaat in onze geschiedenis.”



Dat Nederland zo hoog scoort qua mobiele dekking is niet zo vreemd. Ons land is ideaal gelegen voor providers: grotendeels vlak en sterk verstedelijkt, met weinig dunbevolkte gebieden. De Nederlandse 4G-netten zijn bovendien relatief nieuw, providers hebben er afgelopen jaren miljarden in geïnvesteerd. Zo bouwde T-Mobile zijn netwerk volledig opnieuw op, een investering waar het bedrijf nu al enkele jaren van profiteert.



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Overal in Nederland is het mobiel bereik excellent, in de auto, trein, lopend en op de fiets

Tele2

Desondanks ziet P3 kleine punten van verbetering. In de trein scoren alle providers minder, met name qua data. ,,Vergeleken met andere landen scoren Nederlandse providers echter zeer goed,” nuanceert het Duitse testbureau die kritiek echter meteen weer.



Vraag is of Nederland zijn voorsprong kan behouden nu in steeds meer landen een begin wordt gemaakt met de aanleg van 5G. Deze nieuwe generatie mobiele netwerken is niet alleen veel sneller dan de huidige 4G-netten, maar biedt ook véél méér capaciteit. In ons land vindt de eerste 5G-frequentieveiling op zijn vroegst begin volgend jaar plaats. Een deel van de benodigde bandbreedte lag bij het ministerie van Defensie, dat de frequentieruimte gebruikte om te spioneren. Pas recent gaf Defensie het verzet definitief op.



In de test van 2019 is Tele2 niet langer meegenomen. Tele2 bestaat weliswaar nog als merk, maar is afgelopen jaar definitief overgenomen door T-Mobile. P3 test enkel operators met een eigen netwerk. In dit verband deelt het bureau nog een compliment uit aan T-Mobile. ,,Het moet opgemerkt worden dat de recente aankoop en integratie van Tele2 niet heeft geleid tot merkbare verslechteringen, iets dat niet vanzelfsprekend is bij het samengaan van mobiele netwerken.”



Verder lezen na de graphics

Volledig scherm De plaatsen die P3 voor zijn mobiele test allemaal aandeed vorige maand © P3

Volledig scherm De puntenverdeling door P3 op de verschillende testonderdelen. T-Mobile wint, maar de verschillen zijn marginaal. © P3

Bezochte steden

Nieuw in P3's test van dit jaar is dat het bureau ook crowd sourcing in zijn beoordeling meeneemt. 26.000 mobiele abonnee’s leverden met hun smartphone gegevens aan tussen december en februari. Ook in deze categorie wint T-Mobile van Vodafone en KPN, zij het nipt.