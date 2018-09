Nederlandse superspeculant koopt voor 50 miljoen fraudezaak in België af

Belegger Louis Reijtenbagh (72) wil zijn vervolging voor belastingfraude door het Antwerpse gerecht afkopen. Dat meldt Het Laatste Nieuws . De gewezen huisarts uit Almelo woonde volgens de openbare aanklager van 1996 tot 2011 in Brasschaat, maar stond daar nooit officieel ingeschreven en betaalde in België dan ook geen belastingen.

Desondanks bestuurde Reijtenbagh zijn vennootschappen in de praktijk wél vanuit Brasschaat en Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie.

De familie Reijtenbagh is volgens de Vlaamse krant bereid een schikking te treffen voor bijna 51 miljoen euro. Ruim 50 miljoen euro zal door pater familias Louis Reijtenbagh betaald worden. Zo’n 1 miljoen euro wordt door een twintigtal andere verdachten bijeengebracht. De familie Reijtenbagh is bereid om alle gerechtskosten te betalen.

90 miljoen

De Belgische wetgeving verplicht het Openbaar Ministerie alle schikkingen voor te leggen aan de rechter. Dat deed de aanklager in de fraudezaak vanmorgen in de rechtbank in Antwerpen. ,,Alle voorwaarden voor deze schikking zijn vervuld. Iedereen wordt er beter van”, zei hij. ,,De Belgische staat krijgt in totaal bijna 90 miljoen in de schatkist: 51 miljoen van de schikking en 38 miljoen die Reijtenbagh al in 2013 aan de fiscus betaalde. En de familie Reijtenbagh is verlost van een jarenlange gerechtelijke procedure en eventuele straffen.”

De advocaten van de familie Reijtenbagh sloten zich aan bij de stelling van het Openbaar Ministerie.

Opkopen schuldpapieren

Louis Reijtenbagh is een gewezen huisarts uit Almelo. Hij vergaarde zijn vermogen, dat 250 miljoen tot ruim een half miljard euro zou bedragen, als succesvol belegger. Reijtenbagh doet volgens Het Laatste Nieuws risicovolle beleggingen sinds de jaren 80 en is gespecialiseerd in het opkopen van schuldpapieren van bedrijven in moeilijkheden, om na het faillissement veel meer geld te verdienen aan de claims.