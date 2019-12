Neele-Vat Logistics neemt twee bedrijven in de Rotterdamse haven over

Neele-Vat zegt met deze overnames zijn positie als logistiek dienstverlener in Europa te versterken. Transportbedrijf Mammoet heeft vestigingen in Rotterdam, Zeebrugge, Duisburg, het Oostenrijkse Ansfelden en het Britse Preston Brook en Cambuslang. Het bedrijf, met een hoofdkantoor in de Europoort, beschikt over vierhonderd trailers. Er werken zeventig mensen.

Familieondernemingen

Neele-Vat is een fusiebedrijf dat is ontstaan uit twee familieondernemingen. Het is in enkele jaren sterk gegroeid. Na de overnames werken bij Neele-Vat Logistics negenhonderd medewerkers in twintig vestigingen in tien landen. Het bedrijf heeft een omzet van 300 miljoen euro.