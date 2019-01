Neemt TomTom met zelfrijdende auto wel de juiste afslag?

De stap van TomTom is gisteren definitief geworden met de verkoop van de Telematica-divisie voor 910 miljoen euro aan de Japanse bandenfabrikant Bridgestone. Telematica is een winstgevend onderdeel van TomTom dat zich bezighoudt met vlootbeheer van auto’s en vrachtwagens. Klanten, zoals transportbedrijven, kunnen hun auto's en chauffeurs overal ‘volgen’ en daardoor beter onderhoud plannen, en sturen op efficiënt rijgedrag. Dat scheelt jaarlijks miljoenen euro's in brandstofkosten.