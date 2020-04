‘Niet alleen de kosten van de zorg zijn van belang, ook die van de lockdown’

Voor een interview, dat afgelopen zaterdag in deze krant stond, sprak ik hoogleraar Health Technology Carin Uyl-de Groot. Ze legde me uit dat de Qaly kan helpen om te bepalen of de kosten van een medische behandeling opwegen tegen de baten. Een Qaly, afkorting van quality-adjusted life year, staat gelijk aan één levensjaar in goede gezondheid. Door daar een maximumbedrag aan te hangen, kun je berekenen of een behandeling kosteneffectief is. Uyl-de Groot sprak over de Qaly als wapen in de strijd tegen de enorme marges die farmaceuten op medicijnen leggen. Ik denk dat we er ook iets van kunnen leren in deze coronacrisis.