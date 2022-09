Niet alleen dit team van Tweede Kamerleden is in nood, maar het hele land

Wijntje op terras bij Samantha is bijna vijf keer zo duur in het economisch zwaar geteister­de Argentinië

Een glas wijn moet betaalbaar blijven voor buurtbewoners, vindt de Argentijnse Samantha. Daarom opende ze een wijnbar. Want in het economisch zwaar geteisterde Argentinië is een drankje géén overbodige luxe.

30 augustus