Niet meer hoeven reageren op appjes of belletjes: hoe uniek is dit nieuwe recht voor zorgpersoneel?

Sterke euro en ineffectie­ve Russische olieboycot doen pompprij­zen kelderen

De Russische olieboycot is nog totaal niet merkbaar aan de pomp. Sinds het ingaan ervan zijn de brandstofprijzen fors gedaald. Ook de sterkere euro is gunstig voor automobilisten. Een liter diesel is afgelopen jaar niet zo goedkoop geweest als nu, ook benzine is voordelig.