Nieuwbouwhuizen gaan voor recordbedrag van de hand

Ben Mandema­kers stapt in elektri­sche fietsen­merk Stella

9:30 AMSTERDAM/WAALWIJK - Het investeringsfonds van de Waalwijkse keukenverkoper Ben Mandemakers, DM Equity Partners, heeft een ,,substantieel belang'' in het fietsbedrijf Stella genomen. Stella uit Nunspeet is een Nederlandse fabrikant en verkoper van e-bikes. Mandemakers steekt geld in het bedrijf om het te helpen bij de uitbreiding naar het buitenland, te beginnen in Duitsland.