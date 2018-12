‘Nieuwe eigenaar Hudson's Bay denkt aan ontslagen in Nederland’

Een ingewijde bevestigt tegenover deze site dat de organisatie van de Nederlandse Hudson's Bay warenhuizen tegen het licht wordt gehouden. Dat is een gevolg van de fusie met het Oostenrijkse bedrijf Karstadt, dat eigendom is van investeringsmaatschappij Signa. Dat nam in september een meerderheidsaandeel in de Europese warenhuizen van Hudson's Bay.