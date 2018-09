Nieuwe klap voor de cryptomunt: waarde neemt een duikvlucht

Tesla betaalt rekening niet: Lucius Autotrans­port in Schijndel failliet

11:59 SCHIJNDEL/TILBURG - Een openstaande rekening bij Tesla Motors Netherlands in Tilburg heeft geleid tot het faillissement van Lucius Autotransport in Schijndel. Dat stelt curator Willem Berendsen, die door de rechtbank in Den Bosch is aangesteld om het faillissement van Lucius Autotransport af te wikkelen.