Nieuwe KPN-baas Ibarra breekt met beleid voorganger Blok

De nieuwe KPN-topman Maximo Ibarra breekt met het beleid van zijn voorganger Eelco Blok. Zijn eerste belangrijke besluit kost Van der Post zijn positie en zijn baan. In een verklaring laat het telecombedrijf weten dat het de slagkracht in een snel veranderende markt wil versterken: ,,Daarom kiezen wij ervoor om onze activiteiten te managen via een uitvoerend comité.''

De functie van chief commercial officer, nu vervult door Van der Post, wordt gesplitst in twee functies: die van directeur consumentenmarkt en directeur zakelijke markt. ,,Dit zorgt voor duidelijke eindverantwoordelijkheden en een duidelijke klantenfocus op zowel de consumenten als de zakelijke markt."

Behoort de huidige commerciële directeur nog tot de raad van bestuur, beide nieuwe functies gaan een stapje in hiërarchie terug en vallen buiten het nieuwe uitvoerend comité. De directie gaat dus terug van vier naar drie.

Verrassend

Van der Post heeft zich volgens KPN aan de nieuwe directiestructuur geconformeerd en treedt per 15 september af. Dat is een klein half jaar voordat zijn termijn op 1 maart zou aflopen. Met het besluit breekt Ibarra nadrukkelijk met de koers van zijn voorganger Eelco Blok. Die haalde Van der Post in november 2014 binnen als chief commercial officer. De benoeming was verrassend want Van der Post bezat tot dan toe geen enkele telecomervaring. Hij werkte jaren bij onder meer British Airways en InterContinental Hotels. Volgens Blok was die frisse blik juist een groot voordeel.

,,We zijn ervan overtuigd dat we met hem de beste persoon hebben gevonden om de nieuwe rol van cco te vervullen en het management team te versterken", verklaarde toenmalig voorzitter van de Raad van Commissarissen Jos Streppel de keuze voor Van der Post. ,,Frank combineert wereldwijde commerciële ervaring met online ervaring, waar merken- en klantloyaliteit essentieel zijn, en heeft een aantoonbare staat van dienst in diverse dienstverlenende sectoren."

In de koers en plannen van de half april aangetreden Ibarra komt Van der Post echter niet meer voor. KPN's nieuwe, driekoppige uitvoerende comité gaat bestaan uit Ibarra (ceo), Jan-Kees de Jager (financiële baas) en Joot Farweck (chief operational officer).

De nieuwe consumentenbaas wordt de Belg Jean-Pascal van Overbeke (1965), hij was tot januari uitvoerend directeur bij SFR in Parijs. Dat is een grote telecomspeler in Frankrijk die inmiddels eigendom is van Altice, het Franse kabelbedrijf dat een beursnotering in Amsterdam bezit. Eerder werkte Van Overbeke jaren voor de Belgische en de Engelse tak van Orange.

De functie van zakelijk directeur wordt later ingevuld en wordt voorlopig gedaan door Maximo Ibarra zelf. De Colombiaanse Italiaan Ibarra is zeer enthousiast over de komst van Van Overbeke die op 1 september bij KPN begint. ,,Hij brengt een rijkdom aan leiderschap en aan strategische, commerciële en operationele ervaring aan ons managementteam. Hij heeft een grote staat van dienst en aantoonbaar veel bereikt onder lastige omstandigheden."