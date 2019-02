Nieuwe prijzenoorlog in supermarktland?

Maken supermarkten zich op voor een nieuwe prijzenoorlog? Plus verlaagde onlangs de prijzen van groente en fruit structureel tot wel 30 procent. Daarnaast heeft Dirk van den Broek de aanval geopend op Albert Heijn. In een paginagrote advertentie in onder meer deze krant steekt Dirk de draak met AH door te melden dat het toch wel zonde is dat de Zaandamse grootgrutter is gestopt met het aanbieden van de zogeheten ‘goedkoopjes’. Voor echte goedkope boodschappen moet je volgens de Amsterdamse supermarktketen niet bij Albert Heijn zijn, maar bij Dirk.

,,Leuk geprobeerd’’, is de reactie van AH-woordvoerster Anoesjka Aspeslagh. ,,Onze goedkoopjes heten voortaan prijsfavorieten. Met een nieuwe naam volgt ook een nieuw, herkenbaar logo: een duimpje omhoog en de vertrouwde blauwe Albert Heijn-kleur. Deze visuele stijl past beter bij het merk AH dan de goedkoopjes. Vanaf deze week zien klanten twee kleuren: oranje voor tijdelijke bonusaanbiedingen en blauw voor de prijsfavorieten met een vaste lage prijs. Al met al leuk geprobeerd van Dirk, maar wij blijven gewoon op de kleintjes letten.’’

Consumentenbond

Dirk van den Broek verwijst in zijn advertentie met trots naar de Consumentenbond die de keten na onderzoek uitriep tot goedkoopste supermarkt voor de dagelijkse boodschappen. ,,Beste Albert Heijn, als klanten bij jullie op zoek zijn naar goedkoopjes, hoeven jullie ze niet teleur te stellen. Jullie kunnen ze gewoon doorverwijzen naar Dirk. Wij barsten namelijk van de goedkoopjes.’’

Dirk-woordvoerster Fiona Wijnbergen merkt op dat de campagne is gelanceerd naar aan leiding van het onderzoek door de Consumentenbond. ,,Niet iedereen weet dat we de goedkoopste zijn, via deze advertentie en nieuwe commercials maken we iedereen daar op attent.’’ Of de prijzen nog verder worden verlaagd, kan Wijnbergen niet zeggen. ,,We houden de markt nauwlettend in de gaten en anticiperen op iedere prijsbeweging.’’

Quote We kunnen wel tegen het grapje van Dirk. Het hoort een beetje bij retail. Anoesjka Aspeslagh, Woordvoerster Albert Heijn

Albert Heijn wijst er op dat uit hetzelfde onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de basisboodschappen bij AH net zo voordelig zijn als bij discounters Lidl en Aldi en dat AH de meeste en beste aanbiedingen heeft. ,,Klanten hoeven bij ons dus niets in te leveren, voor de boodschappen ben je bij ons net zo voordelig uit. Maar ach, we kunnen wel tegen een grapje. Zo'n actie hoort bij retail.’’ Aspeslagh kan niet vooruitlopen op een nieuw prijsoffensief om Dirk te loef af te steken. ,,Daar doen we geen mededelingen over, de laagste prijs is overigens geen doel op zich. We moeten er ook voor zorgen dat de producenten een fatsoenlijke prijs krijgen.’’ Plus laat weten de prijzen van 49 soorten groente en fruit drastisch te hebben verlaagd om klanten bewuster en gezonder te laten kiezen. ,,Zo maken we gezond eten voor iedereen nog betaalbaarder.’’

Belgische supermarktoorlog

Niet alleen in Nederland worden lage prijzen voor de boodschappen gehanteerd, in België heeft AH een supermarktoorlog ontketend met een kortingsactie die de Belgen niet gewend zijn: 3 halen, 1 betalen. Tot grote woede van concurrenten als Colruyt. Zij vrezen dat de marges te smal worden en dit kan leiden tot ontslagen en faillissementen. Retaildeskundige Paul Moers verwacht zo'n heftige prijzenslag niet opnieuw in Nederland. ,,Vergeet niet dat onze supermarkten al tot de goedkoopste ter wereld behoren. Daar zit niet veel marge meer op. In België liggen de prijzen nu nog een stuk hoger, daar heeft AH echt de knuppel in het hoenderhok gegooid.’’