Nieuwe voorzitter akkerbouwers gaat van veld naar vergaderzaal

Veelge­plaagd Maison van den Boer waarschijn­lijk in Britse handen, intensieve gesprekken gaande

VEGHEL - De veelgeplaagde, ruim honderd jaar oude, cateraar Maison van den Boer uit Veghel staat op het punt over te gaan in andere handen. Er zijn vergevorderde en intensieve gesprekken met de Britse Compass Group, een van de grootste cateraars ter wereld en met verschillende bedrijven ook actief in Nederland.

16 februari