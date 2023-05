‘Nog dit jaar eerste schip met groen waterstof in Rotterdamse haven’

Pal aan de A50 ziet Orion Automotive duizenden mogelijke klanten per dag voorbijzoe­ven

VEGHEL/SCHIJNDEL – Niet zonder redenen betrekt Orion Automotive een nieuw pand aan de snelweg A50 in Veghel. Ruimtegebrek is er eentje, maar ook mogelijke klanten rijden langs de producent en leverancier van materialen voor bedrijfswagens. ,,Er is altijd wel iemand die aan ons denkt.”