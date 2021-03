Nog even doorbijten, einde van de crisis is in zicht (zegt De Nederlandsche Bank)

In drie weken van ‘terrassen open’ naar ‘niks kan’: hoe is dat mogelijk?

7:52 Verlenging van de avondklok, geen ruimte voor horeca: de persconferentie van vanavond belooft een deprimerende te worden. De dromen over versoepelingen zijn ingehaald door de realiteit. In de ziekenhuizen gaan de stoelriemen weer vast. ,,Alleen al het feit dat we ons voor moeten bereiden op code zwart, maakt me boos.’’