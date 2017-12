Nog nooit zoveel supers open met kerst: check hier jouw gemeente

Cello in Rosmalen bestelt drie een­per­soons­huis­jes van Heijmans

16:46 ROSMALEN - Bij zorginstelling Cello in Rosmalen worden in februari drie Heijmans ONE woningen geplaatst. De woningen gaan dienen als overnachtingsplaats en huisvesting voor zorgvrijwilligers. Daarmee is Cello de eerste zorginstelling in Nederland die de verplaatsbare woningen heeft besteld.