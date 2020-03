Noorwegen verlaagt rente wegens impact virus: ECB wil verschillen binnen eurozone voorkomen

De centrale bank gaf aan klaar te staan om meer rentestappen te zetten. Verder gaat de bank meer financiële middelen aan de bankensector verstrekken. Het besluit om de rente te verlagen werd unaniem genomen door de beleidsmakers. Vorig jaar werd de rente nog meermaals verhoogd in Noorwegen.



Norges Bank volgt met de renteverlaging het voorbeeld van andere centrale banken in de wereld, waaronder de Bank of England en de Amerikaanse Federal Reserve. De Europese Centrale Bank (ECB) kwam donderdag met een pakket maatregelen tegen de schadelijke gevolgen van het coronavirus voor de economie, maar liet de rentes ongemoeid.



De Zweedse centrale bank kondigde aan 500 miljard kroon, omgerekend 46 miljard euro, aan financiering beschikbaar te stellen aan Zweedse bedrijven via goedkope leningen vanwege het coronavirus. De Riksbank staat klaar om verdere maatregelen te nemen. Volgens de centrale bank heeft het virus een duidelijk negatief effect op de economische activiteit in Zweden.

‘Verlaging rente niet nuttig’

Hoofdeconoom Gilles Moëc van de Franse verzekeraar Axa zei eerder, dat een verlaging van de beleidsrente door de Europese Centrale Bank (ECB) niet nuttig is. Dit zou winsten van banken verder onder druk zetten. Moëc vindt wel dat de ECB iets kan doen. Hij denkt aan ruimere voorwaarden voor langlopende herfinancieringstransacties. Een alternatieve maatregel is volgens Moëc het preventief uitstellen van sommige betalingsverplichtingen door financiële instellingen.



ECB-hoofd Christine Lagarde heeft haar eerdere woorden over de verschillen in staatsrentes deels teruggenomen kort na de persconferentie over het ECB-rentebesluit. De Française sprak haar eerdere boodschap tegen dat het niet de taak van de centrale bank is om de verschillen in Europese staatsrentes weg te werken.



Paniek om ECB