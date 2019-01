NS geeft reizigers IC Direct honderd euro vanwege vele vertragingen

De IC Direct was al bepaald geen toonbeeld van punctualiteit, maar sinds afgelopen zomer is het aantal vertragingen door een softwarefout in de TRAXX-locomotieven nog verder opgelopen. Wekelijks vallen tien treinen spontaan stil op het HSL-spoor en geen expert weet waarom. De tien treinen zorgen weer dat de dienstregeling wordt verstoord met veel meer vertraging tot gevolg.



Leverancier Bombardier dacht de oorzaak gevonden te hebben, maar recente herstelupdates in december hebben geen soelaas geboden. Al met al is de punctualiteit van de IC Direct afgelopen maand gedaald tot iets boven de 80 procent. Dat is beneden de minimumnorm van 82,1 procent en onder de ruim 84 cent die NS dankzij een verbeterprogramma dit jaar hoopt te bereiken. Die ambitie halen lijkt nu al heel lastig te worden. ,,Vandaar dat wij als NS de reizigers nu willen compenseren’’, vertelt woordvoerder.



De compensatie is 100 euro groot en geldt voor treinreizigers die in oktober of later een ruim 600 euro kostend jaarabonnement voor het HSL-spoor hebben aangeschaft. Volgens NS betreft het ruim zevenduizend reizigers. Zij krijgen op korte termijn schriftelijk bericht.