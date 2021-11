Nu in coronatijd ziekenhuisbedden schaars zijn, is jouw gezondheid ineens wel belangrijk

Mensen met een laag inkomen hebben een slechtere gezondheid en gaan eerder dood. Nederlanders met maximaal vmbo leven ruim zes jaar korter dan hoogopgeleiden. Bovendien leven zij bijna vijftien jaar minder in goede gezondheid. Ik weet het, dit is geen nieuws. Het leek me alleen goed om er even op te wijzen nu in Nederland een nogal onfrisse discussie is losgebarsten over wie er recht heeft op onze schaarse ziekenhuis- en ic-bedden.