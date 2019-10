NVM: Verkoop van vakantiewoningen op recordniveau

Inmiddels is 1 op de 5 verkochte woningen groter dan 100 vierkante meter. Vijftien jaar terug was dat nog 1 op de 8 woningen. Een reden voor deze ontwikkeling is dat het luxesegment, waar ruimere woningen op gewilde locaties de norm zijn, groeit. De gemiddelde grootte van een vakantiehuisje is 70 vierkante meter met een doorsneeperceel van zo'n 425 vierkante meter.



Makelaars merken verder op dat de krapte op de woningmarkt de groei in het aantal verkopen remt. In 2018 werd bijna 5 procent meer vakantiewoningen verkocht dan in 2017. In de voorgaande jaren was de groei steviger, aldus de makelaarsvereniging. Ook de prijsstijgingen worden volgens de NVM gematigder. De gemiddelde prijs van een vakantiewoning steeg vorig jaar marginaal tot 147.600 euro.