OESO: Coronavirus zet rem op wereldhandel

De denktank van voornamelijk geïndustrialiseerde landen verwacht een negatief effect van 0,5 procentpunt. Daarbij gaat het ervan uit dat de epidemie in China in het eerste drie maanden van dit jaar piekt én de verspreiding in andere landen beperkt blijft. In het eerste kwartaal van dit jaar zou de wereldeconomie zelfs kunnen krimpen, is de voorspelling.