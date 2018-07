'Oké Google, waar is de Appie?'

'Waar is de dichtstbijzijnde Appie?' Stel de vraag aan je telefoon en Google geeft het antwoord in het Nederlands. 'Alsjeblieft. Dit zijn de resultaten van Albert Heijn binnen zes kilometer'.

Binnen een week moet de slimme spraakassistent zich na een geleidelijke uitrol genesteld hebben in alle relatief nieuwe Android-smartphones. iPhone-bezitters moeten de app zelf uit de App Store plukken, waar ze op zeer korte termijn haar opwachting maakt.

Op een Android-smartphone kun je de spraakassistent oproepen door het codewoord 'Oké Google' te zeggen of door de homeknop ingedrukt te houden. Wat meteen opvalt: de assistent is een stuk taalvaardiger dan Apple's Siri (Amazon's Alexa doet er vooralsnog helemaal het zwijgen toe in ons land) en de gevonden informatie is vaak veel relevanter.

Het helpt natuurlijk dat Google Assistent kan putten uit die databerg die de zoekmachine in de loop der tijd vergaarde. Dat het digitale hulpje nu onze taal spreekt, is niet alleen een kwestie van een vertaalslag, maar ook van inburgering.

Want als ik 'Appie' zeg, bedoel ik daar dan het supermarktconcern mee? Of moet ze dan een WhatsAppbericht sturen naar een van mijn contacten? Dat laatste voelt Google Assistent feilloos aan, maar er zijn ook genoeg momenten van miscommunicatie.

Leerschool

Eigenlijk begint de leerschool pas écht vandaag, als Nederlanders met deze dienst aan de slag gaan. Praktijkonderwijs als het ware, alleen heet dat in Google-terminologie machine learning: slimmer worden door te doen, en door fouten te maken.

Google Assistent is voorlopig alleen op mobieltjes te gebruiken. Voor het het eind van het jaar komt daar verandering in, als de Assistent zich manifesteert in de dan verkrijgbare slimme luidspreker van Google. De digitale vraagbaak moet zich daarmee meer en meer ontwikkelen tot helpend handje dat op commando ook de thermostaat een tikkie geeft of de lampen dimt.

Eén ding hoeft Google Assistent alvast niet meer te leren: dat je de concurrentie niet moet zwartmaken. Want op de vraag 'Ben jij beter, Siri' luidt het diplomatieke antwoord: 'Siri is de beste Siri die er is. Ik wil gewoon de beste Google Assistent zijn.'