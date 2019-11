Onderhandelingen over nieuwe cao voor basisonderwijs geklapt

Eenmalige uitkering

,,Het personeel in het primair onderwijs had dan een structurele loonsverhoging ontvangen’’, aldus de organisatie, die vindt dat ze ‘een goed bod had gedaan’. Ook hadden de werkgevers graag een akkoord gesloten over een ‘verdere modernisering’ van de cao.

Bod niet voldoende

Het loonbod is echter niet voldoende voor de bonden. ,,Dit loonbod is zo laag dat het niet uit te leggen is aan de leraren en ondersteuners. Minder dan 3 procent, en dat in deze tijd. Dit is heel erg jammer’’, aldus Stolk. Vakbond CNV Onderwijs spreekt van een ‘starre opstelling van de werkgevers’.



CNV is teleurgesteld dat het overleg over een ‘redelijke salarisverhoging’ is mislukt. De oproep van de PO-Raad tot een eenmalige uitkering noemt de bond ‘onacceptabel’. ,,Dat levert het onderwijspersoneel namelijk geen enkel recht op, leidt tot willekeur en geen structurele loonsverhoging.’’