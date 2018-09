Ondernemers hadden meer van begroting verwacht

Ondernemend Nederland had meer verwacht van de begroting voor 2019. In een eerste reactie op de Miljoenennota kraken ondernemers kritische noten.

VNO-NCW denkt dat veel van de extra investeringen op termijn niet voldoende zullen zijn voor de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het ov en andere infrastructuur. ,,Boekhoudkundig is de rijksbegroting een pronkstuk. Nu alleen nog zorgen voor een ondernemend vervolg, zodat de economie niet vastloopt op termijn", zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW.

Helemaal slecht te spreken is de voorzitter over de beperkte aanpassing van het Box-2 tarief (van 28,5 procent naar 26,9 procent, waar het nu nog 25 procent is). ,,Dit blijft een doorn in het oog. Het raakt de familiebedrijven, terwijl zij een pijler onder onze economie zijn. Wij blijven dan ook knokken om deze boete op ondernemen van tafel te krijgen."

MKB-Nederland laat in een eerste reactie weten dat het meer verwachtte van de begroting voor 2019. Het is mooi dat voor het eerst sinds jaren de inkomsten- en vennootschapsbelasting omlaag gaan, maar de winsten blijven stabiel en veel mkb-ondernemers missen het vertrouwen om te investeren. ,,Het kabinet is op de goede weg en heeft echt naar ons geluisterd, maar we zijn er nog niet. Per saldo schiet mijn achterban er nog te weinig mee op", vindt voorzitter Jacco Vonhof.

Helemaal kritisch is de kappersbrancheorganisatie ANKO. Zij wil dat de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent van tafel gaat. Voorzitter Ella Vogelaar: ,,Dit plan is echt slecht voor onze branche. Maatregelen die dit compenseren laten nog een paar jaar op zich wachten en het is nog maar zeer de vraag of die iets opleveren voor de hardwerkende Nederlandse kappers. Het is onacceptabel dat zij niet mogen profiteren van de economische vooruitgang. Sterker nog, zij gaan erop achteruit!”

Omzetdaling

Uit onderzoek blijkt dat een verhoging van het lage btw-tarief alleen al voor de kappersbranche een omzetdaling van circa 26 miljoen euro tot gevolg heeft en er zo’n 900 banen verloren gaan. ,,Terwijl in Den Haag veel wordt gesproken over het belang van het mkb voor de economie en de grote toegevoegde waarde van echte ambachtsmensen zoals kappers, wordt de daad niet bij het woord gevoegd.”