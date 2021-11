Ondernemers vol vertrouwen voor 2022

Jack Ma bezoekt walhalla glastuin­bouw Nederland: ‘Wil enorm kassenge­bied in China ontwikke­len’

Jack Ma, de markante oprichter van het Chinese webwinkelconcern Alibaba, was afgelopen maandag in Nederland om zich te laten informeren over grootschalige glastuinbouw. Hij bezocht het World Horti Center in Naaldwijk, het kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. ,,Hij wil in China een enorm kassengebied bouwen.’’

