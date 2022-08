Onderzoek: meeste bedrijven kunnen hogere kosten amper doorberekenen

Ondernemersvertrouwen gedaald

De cijfers wijzen verder uit dat het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal binnen negen van de elf bedrijfstakken is afgenomen, al bleef het sentiment wel overal positief te noemen. In de horeca was de afname het grootst. Ook binnen de groothandel verslechterde de stemming flink. In de bouw werden bedrijven per saldo juist wat optimistischer. Het vertrouwen is daar over de gehele linie ook het hoogst.