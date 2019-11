‘Onze zoon van 19 krijgt 62,50 zakgeld per week’

Kantoorge­bouw The Mark langs A16 verkocht voor 52 miljoen euro

14:00 Het grote kantoorgebouw The Mark langs de A16 aan de noordkant van Rotterdam is verkocht aan een grote belegger. Het gaat om Investcorp, dat het gebouw in samenwerking met vastgoedspecialist Proptimize overneemt van Cromwell en York Capital Management. The Mark heeft een oppervlak van 22.795 vierkante meter. Met de verkoop is 52 miljoen euro gemoeid.