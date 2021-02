Ook bij -10 graden mogen klanten de niet-essentiële winkel niet in

Ook al gaat het hard vriezen, het is en blijft verboden voor niet-essentiële winkels om hun klanten vanaf woensdag ín de zaak te ontvangen. Voor het afhalen van hun bestelling moeten klanten buiten blijven staan. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. Volgens haar verandert het winterse weer niets aan de strenge voorwaarden die het kabinet eerder deze week bekendmaakte over het zogeheten click & collect-systeem.

Alle winkels mogen vanaf woensdag 10 februari gebruikmaken van een afhaalloket. Klanten kunnen thuis online of telefonisch een bestelling doorgeven en minimaal vier uur later kunnen ze het pakketje afhalen bij de desbetreffende winkel. ,,Dat gebeurt aan de deur. Winkeliers kunnen bijvoorbeeld een tafel in de deuropening plaatsen of een speciaal afhaalloket neerzetten. Maar het is vanwege de veiligheid echt niet de bedoeling dat de consument naar binnengaat’’, aldus de zegsvrouw van Economische Zaken. Volgens haar is het belangrijk dat winkels een afhaalschema maken waarbij rekening wordt gehouden met voldoende ruimte. ,,Dan hoeven mensen ook niet lang te wachten. Het zou niet goed zijn als er zes klanten per kwartier worden ingepland. Vanwege de kans op besmetting willen we funshopping en rijen voor de winkels voorkomen.’’

Quote Vanwege de kans op besmetting willen we funshop­ping en rijen voor de winkels voorkomen Woordvoerster Economische Zaken

Menselijke maat

Jan Meerman, algemeen directeur van brancheorganisatie INretail, heeft geprobeerd het ministerie te overtuigen om de strenge voorwaarden met het oog op het slechte weer wat te versoepelen. ,,Helaas, dat doen ze niet. Daarom doen we een beroep op de menselijke maat. Je wilt je medewerkers toch niet tien uur lang in bittere kou in een hokje buiten laten zitten om bestellingen af te werken? Net zo min wil je dat een klant buiten moet staan met dit weer.’’

Meerman hoopt dat Nederland een land blijft waar we rekening met elkaar houden. ,,Iedereen heeft een hart, ook politici en handhavers. Het zou al heel wat schelen als de bestelling in het voorportaal van de winkel kan worden afgehaald. Dat kan op een veilige manier.’’

Winkelketens als Hema, Blokker en Wibra laten weten dat ze zeker rekening zullen houden met de winterse omstandigheden en veiligheid voor zowel klant als personeel voorop staat. ,,Het blijft daarnaast krom dat winkels die een pakketpunt van DHL of PostNL hebben, wel klanten binnen mogen ontvangen. Maar zodra je iets uit de winkel zelf bestelt en afhaalt, moet je buiten blijven staan. Ik ga er maar niet meer te veel over nadenken’’, zegt Bas Duijsens, ceo van winkelketen Wibra.

Quote We doen een beroep op de menselijke maat. Het zou al heel wat schelen als de bestelling in het voorpor­taal kan worden afgehaald Jan Meerman, INretail

Door de winterkou is de verwachting dat veel mensen thuis zullen blijven en vooral online bestellen. Pakketbezorgers draaien dit weekend vooralsnog normale diensten en verwachten niet dat het aangekondigde winterweer tot vertragingen in de bezorging zal leiden. ,,Maar de veiligheid van onze mensen staat altijd voorop; als het niet meer verantwoord is om de weg op te gaan door extreem weer, vragen we dat ook niet van onze bezorgers. We houden voortdurend de weersituatie en de voorspellingen van het KNMI in de gaten’’, aldus een woordvoerder van PostNL.

Volgens het bedrijf wordt er alles aan gedaan om post en pakketten op tijd en veilig te bezorgen. ,,Zo anticiperen we op situaties met extreme kou of sneeuwval. Bijvoorbeeld door te strooien bij onze sorteercentra om die sneeuwvrij te houden en te zorgen dat onze de vrachtwagens daar veilig kunnen lossen. We waarschuwen onze bezorgers van tevoren over de verwachte weersomstandigheden en geven hen tips over hoe ze veilig kunnen werken bij kou, gladheid of sneeuw. Pakketbezorger DHL zegt geen ingrijpende gevolgen te verwachten van het aangekondigde winterweer, tenzij er codes komen van het KNMI waardoor ze de weg niet op kunnen. DHL zegt op het winterweer te zijn ingesteld en controleert het wagenpark op de accu’s, slotontdooiers en ijskrabbers. In dagelijkse sessies informeert het bezorgbedrijf de bezorgers en chauffeurs.

Extra bevoorrading

Quote We verwachten niet minder leveringen. Wel moeten de vrachtwa­gen­chauf­feurs natuurlijk voorzichti­ger rijden Woordvoerder Centraal Bureau Levensmiddelenhandel Supermarktketen Albert Heijn gaat zaterdag de winkels meer bevoorraden in verband met het winterweer. Ook bij de bezorging van de online boodschappen neemt de supermarkt extra maatregelen. ,,We hebben extra capaciteit achter de hand”, zegt een woordvoerster.



Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie voor supermarkten, laat weten dat het geen grote problemen verwacht door het aanstaande winterweer. Het CBL zegt geen aanpassingen te doen in de logistiek. ,,We verwachten niet minder leveringen. Wel moeten de vrachtwagenchauffeurs natuurlijk voorzichtiger rijden.”



Sommige supers, zoals online supermarkt Picnic, laat weten overleg te voeren met leveranciers over de voorraden om zich zo op het winterweer voor te bereiden.

Bekijk al onze belangrijkste nieuwsvideo's in deze playlist.