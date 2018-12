Ook Damrak opent hoger na kerstdagen

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent in de plus op 483,11 punten. De MidKap steeg 1,7 procent tot 641,34 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen klommen tot 0,9 procent. De Duitse DAX en de beurs in Milaan, die de eerste drie dagen van de week dicht waren, zakten 0,3 en 0,5 procent.

Het herstel volgde na de slechtste kerstavond op de beurs in New York ooit. De zorgen over de Amerikaanse economie en het grillige beleid van de weer eens ruziënde president Trump namen af door sterke cijfers over de consumentenuitgaven in de Verenigde Staten tijdens de feestdagen. De winkelbestedingen in de VS bedroegen meer dan 850 miljard dollar, het hoogste niveau in zes jaar.