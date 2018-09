Ook in Nederland wordt omhoog klimmen op de sociale ladder moeilijker

De ouderavond is weer geweest. Eigenlijk vind ik het best wel confronterend om zo'n avondje in de wereld van mijn kinderen te duiken. Het drukt me met mijn neus op het feit dat ik in een heel belangrijk deel van hun leven nauwelijks een rol speel. Hoeveel grip heb ik eigenlijk op hun ontwikkeling? Andere ouders hebben daar ook last van. Tenminste, dat denk ik als ik zie hoe heftig ze reageren. Zo is er een vader die zegt: ,,Ik heb vijf vragen voor jou, juf, je mag zelf bepalen of je ze één voor één wilt of allemaal tegelijk", waarna een stevige inleiding op de eerste vraag volgt.