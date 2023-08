Ook Nederlandse spaarders kunnen profiteren van Belgisch besluit, maar je moet er wel snel bij zijn

Bax Music, de grootste muziekzaak van het land, dendert maar door, en is nu genomi­neerd voor Nationale Onderne­mers­prijs

Bax Music is de grootste (online-)muziekwinkel van Nederland. In twintig jaar tijd maakten de broers Jochanan en Nathanael Bax korte metten met de binnenlandse concurrentie. En de muziekwinkel blijft maar doordenderen. ,,Ik weet niet wat er aan de hand is maar de laatste weken is onze omzet met 35 procent gegroeid.”