Ook Zeeman duikt in booming markt van tweedehands kleding

Door baby- kinder- en dameskleding een tweede leven te geven wil de winkelketen zich inzetten voor het hergebruiken van kleding. Klanten krijgen ook de mogelijkheid om hun gebruikte kleding in te leveren. Volgens topman Erik-Jan Mares moet de kleding voor het einde van het jaar in vijftig Zeeman-winkels in de schappen liggen. Het inleveren moet dan bij alle winkels kunnen. De zes filialen die vanaf vandaag gebruikte kleding verkopen zijn te vinden in Nieuwegein, Amsterdam, Alphen, Den Haag, Nijmegen en Maastricht.

Zeeman werkt hiervoor samen met Het Goed, een sociale onderneming met 28 kringloopwarenhuizen en vijf textielsorteercentra in Nederland. Mares: ,,We doen het echt lokaal, in de winkels wordt ingezameld, wij doneren de ingezamelde kleding aan Het Goed en na het sorteren kopen we de door hen gemaakte selectie in.’’ Hij denkt dat vooral jongeren geïnteresseerd zullen zijn in de tweedehands kleding. Zeeman probeerde het plan al uit in het filiaal in Osdorp en daar was de gebruikte kleding vooral bij jongeren populair.

In opkomst

De verkoop van tweedehands textiel is sterk in opkomst en beperkt zich niet langer tot populaire platforms als Vinted. Vorig jaar september lanceerde webshop Zalando een uitgebreide lijn en vorige week maakte Hema bekend dat klanten in 24 warenhuizen hun oude kleding en overige textiel zoals handdoeken en gordijnen bij speciale inleverpunten kunnen afgeven. Hema werkt samen met Wolkat, een Tilburgs familiebedrijf in textielrecycling. De uiteindelijke ambitie is om met het ingeleverde textiel nieuwe producten te maken voor Hema.

Retail- en marketingexpert Kitty Koelemeijer zei eerder op deze site dat er niet langer een stoffig imago kleeft aan tweedehands. ,,Aanbieders hebben het ook niet over tweedehands, maar over pre-owned of vintage. Noem het zo en het verkoopt. Vintage klinkt ook een stuk minder goedkoop.’’

Kritischer

Volgens haar is de markt nog niet verzadigd. ,,Vooral de millennials en nog jongere generaties zijn kritischer op wat ze kopen. Schade voor het milieu speelt daarbij een voorname rol. Hierdoor groeit de populariteit van duurzame mode, kleding die lang meegaat en die je niet na tien keer wassen kan weggooien.’’

Zeeman probeert zich al langer in te zetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is het aandeel duurzaam katoen afgelopen jaar bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar hiervoor. Ook heeft Zeeman een deel van de toeleveranciers van de fabrieken waar de keten mee werkt in kaart gebracht en openbaar gemaakt, zo komt naar voren uit een nieuw jaarverslag.

Over de fabrieken waar kledingketens hun kleding laten maken, is al langer veel te doen. Onlangs verscheen nog een kritisch rapport hierover van onderzoeksorganisaties Somo en Arisa, waarin een link werd gelegd met gedwongen arbeid in Indiase spinnerijen. Zeeman bevestigde later dat er in zo’n spinnerij vorig jaar door een tussenpersoon katoen is ingekocht voor een van de Indiase leveranciers die voor Zeeman produceert. De keten zegt vervolgens de dialoog te zijn aangegaan met het bedrijf in kwestie. Omdat de spinnerij niet bereid was om te praten heeft Zeeman de samenwerking uiteindelijk stopgezet.

