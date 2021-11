OPEC+ wil olieproductie naar verluidt niet meer verruimen

Indonesi­sche handen aan het bed, een slimme oplossing voor personeels­te­kort in de zorg

WAALWIJK - Hier in Nederland is een schreeuwend tekort aan zorgpersoneel, elders in de wereld is juist een overschot aan afgestudeerde zorgstudenten, op zoek naar werk. Eén plus één is twee, dachten ze bij Yomema in Waalwijk. De eerste groep van 64 studenten uit Indonesië staat klaar om bij drie zorgaanbieders in Nederland aan de slag te gaan. Hogeschool Avans+ speelt grote rol.

16 november